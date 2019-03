35-​​Jährige wirft Pfleger Vergewaltigung vor

Es sind harte Vorwürfe, die die 35-jährige Luxemburgerin Anna gegen einen Pfleger des Hôpital Kirchberg vorbringt: «Der Pfleger brachte mich auf die Toilette. Er streichelte mich und zwang mich, ihm einen Blowjob zu geben. Dann, zurück im Zimmer, sagte er, ich soll mich ausziehen, bevor er mich weiter streichelte.»

Anna kann die «schrecklichen Erlebnisse», die sie am 25. Februar machen musste, nicht vergessen. Damals war sie nach einem Selbstmordversuch gerade ins Krankenhaus am Kirchberg eingeliefert worden. «In der Nacht hatte ich getrunken, aber selbst mit 1,8 Promille bleiben einem diese Dinge in Erinnerung», sagt die junge Frau, die eine Klage wegen Vergewaltigung eingereicht hat.

«Eindringliche Blicke» und Berührungen

Laut ihrer Aussage hatte der angeklagte Pfleger vorher schon unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt. «Nach einem Burnout war ich sieben Wochen lang im Krankenhaus, erst in der Zithaklinik, dann in der CHL und schließlich am Kirchberg.» Der besagte Pfleger solle schon damals eine «verführende Art mit eindringlichen Blicken» an den Tag gelegt und sogar ihre Hand gestreichelt haben, berichtet sie weiter.

Auf Nachfrage von L'essentiel erklärt Annas Anwalt: «Es wird alles Notwendige getan, um die Interessen meiner Mandantin zu vertreten und den Angeklagten wegen seiner Taten zu verurteilen.» Das Krankenhaus am Kirchberg bestätigt seinerseits, dass eine Klage eingereicht worden war, möchte aber keine weiteren Kommentare abgeben: «Es gilt zuerst die Unschuldsvermutung. Der Fall liegt vor Gericht. Lassen wir die Justiz ihren Job machen.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)