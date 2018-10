So finden Kunden die neuen Kraftstoff-​​Schilder

Seit Tagen wird darüber berichtet, seit Freitagmorgen ist es nun soweit: Gemäß einer europäischen Richtlinie aus dem Jahr 2014 wurden die Kraftstoffe in allen EU-Tankstellen, sowie in sieben Nachbarländern (Island, Liechtenstein, Norwegen, Mazedonien, Serbien, der Schweiz und der Türkei) umbenannt. Im Alltag bringt diese Änderung aber wenig Neues.

«Die sind sehr klein, ich weiß nicht, ob sie den Leuten überhaupt auffallen?», fragt sich Louise, eine Kundin an einer Tankstelle in Differdingen, deren Ablauf die EU-Neuerung kaum zu stören scheint. Das einzige Neue sind tatsächlich nur die vier Zentimeter großen Aufkleber, die direkt über den Kraftstoffpistolen angebracht sind. Das ehemalige Bleifrei 95 wurde in E5 und Diesel in B7 umbenannt – ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Außerdem sind alle bis heute bekannten Farbcodes unverändert geblieben und werden auch weiterhin so verwendet. Auch an den Preisanzeigetafeln hat sich nichts geändert.

Stellt die neue Beschilderung ein Risiko dar?

«Ich bin mir sicher, dass die Leute es nicht einmal bemerkt haben», sagt die Leiterin einer Tankstelle. Außerdem habe der Koordinator des Unternehmens vor ein paar Tagen selbst die neuen Schilder aufgeklebt und das Personal durch interne Kommunikation darüber informiert. «Ich habe davon in den Medien gehört, aber für mich ändert sich dabei nichts», bestätigt Olivier, ein Pendler aus Frankreich.

Von daher sollte das Irrtumsrisiko gering sein. «Es gibt Leute, die beim Autowechsel den falschen Krafstoff tanken, also wird es in diesem Fall auch wahrscheinlich nachlässige Menschen geben», behauptet Mickaël. «Autowerkstatten werden damit mehr Beschäftigung bekommen», meint Paul, der gerade seinen Van geparkt hat. Er ist jedoch ziemlich verärgert über diese Änderung: «Es gibt andere Probleme, die auf der Ebene der Europäischen Kommission gelöst werden müssen als dieses! Was ist eigentlich der Sinn der ganzen Aktion?»

Zweck der neuen Kraftstoffbeschilderung ist, in der EU und in sieben Nachbarländern eine gewisse Angleichung zu verschaffen. Der Luxemburger Jean-Marc, der auch viel in Deutschland unterwegs ist, hatte jedoch noch nie davon gehört. «Ich erfahre es von Ihnen» verrät er L'essentiel beim Tanken. Ironischerweise war er noch vor drei Monaten in Brüssel beschäftigt – wo er für die EU arbeitete.

