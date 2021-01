800 Kandidaten melden sich für 200 Polizeistellen

«Wir haben viele Bewerbungen erhalten, das stimmt uns optimistisch für die Zukunft», sagte Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, als er am Montag eine Bilanz der Rekrutierungskampagne der Polizei zog. Für die ersten 200 ausgeschriebenen Stellen seien mehr als 800 Bewerbungen eingegangen. Die Auswahl erfolge durch Sprach-, Sport-, Psychologie- und Anpassungstests, die die Kandidaten absolvieren müssen. Darunter seien auch «etwa hundert Polizisten, die intern auf eine Beförderung hoffen», erklärte Philippe Schrantz, Generaldirektor der großherzoglichen Polizei.

Diese Polizeibeamten werden von der zweijährigen Ausbildung, die sie bereits im Vorfeld absolviert haben, ausgenommen. Die Schulung wurde an die für 2019 angekündigte Rekrutierungskampagne angepasst und beginnt im April. Bevor es allerdings losgeht, müssen sich die ausgewählten Teilnehmer einer medizinischen Untersuchung unterziehen sowie einen Leumundstest absolvieren. Die Arbeiten an der Polizeiakademie in der Nähe des Findels seien beinahe abgeschlossen, sodass alles bereit ist, ergänzte Philippe Schrantz.

Höhere Frauenquote

Ziel ist es, 607 Polizisten und 240 Zivilisten einzustellen, um das Personal der Polizei zu komplettieren. Konkret werden 140 der Neuangestellten in die B1- und die anderen 60 in die C1-Laufbahn aufgenommen. Auch auf die Rekrutierung von Frauen wurde großen Wert gelegt. «Ein Viertel der Bewerber sind Frauen, aktuell repräsentieren sie nur zwölf Prozent. Es ist wichtig, dass wir diese Quote noch erhöhen», sagte Philippe Schrantz.

«Verschiedene interne und externe Akteure wurden für die Rekrutierung mobilisiert», erläuterte Alain Engelhardt, Direktor für Strategie und Leistung der Polizei. Allerdings habe auch die Kampagne unter der Pandemie gelitten, sie musste unterbrochen werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)