«Im Moment ist es ruhig, aber die Situation ist heikel»

«Wir haben Kerzen gekauft, etwas, um Heizöl zu lagern, um das ukrainische Rote Kreuz zu unterstützen, falls das Schlimmste passiert», sagte Vladimir Petrov, der am Dienstag mit einem Team von fünf Ukrainern für das Luxemburgische Rote Kreuz in Kramatorsk in der Region Donbass arbeitete – unweit der Front zwischen den ukrainischen Streitkräften und den prorussischen Separatisten.

«Zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sind wir die letzten vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz ist abgereist», sagt er: «Hier ist es im Moment ruhig. Aber die Situation ist sehr heikel.» Auch, wenn es derzeit keine Fluchtbewegungen gebe. «Die Familien sind da, die Kinder gehen zur Schule, das Leben geht weiter», erzählt er. Aber alle reden über die Krise und verfolgen die Nachrichten. «Die Menschen bereiten sich auf das Schlimmste vor, hoffen aber auf das Beste», erzählt der Mazedonier, der seit fünf Jahren in dem Gebiet für die luxemburgische Organisation tätig ist. Die Menschen hätten zwar Angst, seien es aber seit 2014 gewohnt, mit diesem Gefühl zu leben. Aber es sei eben auch ihr Zuhause. Sie wüssten nicht, wo sie hin sollten.

Das Luxemburger Rote Kreuz ist seit fast 30 Jahren in der Ukraine tätig und unterstützt seit dem Konflikt von 2014 die vertriebene Bevölkerung, das Gesundheitssystem und hilft beim Wiederaufbau der Häuser. In den vergangenen Wochen hat es angesichts der Preisexplosion Familien mit Kohle versorgt. Doch die Budgets seien geschmolzen. «Es gab Covid und seit 2017 scheint die Krise hier in Vergessenheit geraten zu sein», erklärt Myriam Jacoby, die Koordinatorin der Aktivitäten in der Ukraine, und bittet gleichzeitig um Spenden. Das luxemburgische Rote Kreuz arbeite bereits an einem Notfallplan, um denjenigen zu helfen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen müssten.

(Nicolas Martin/L'essentiel)