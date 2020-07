Wohnungen und ein Hotel sollen in Howald entstehen

Im Gewerbegebiet Howald geht es voran: Zu dem Vorhaben in der Rue des Scillas in Hespergingen wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet. Wie der Immobilienentwickler Capelli am Donnerstag mitteilte, habe man mit dem belgischen Eigentümer des Geländes eine grundsätzliche Einigung erzielen können. Baltisee ist ein Investmentfonds mit Sitz in Belgien. Das Projekt soll zudem bis Ende des Jahres 2022 an das Tramnetz angeschlossen werden. Die Capelli-Gruppe plant, 21.000 Quadratmeter der zu sanierenden Gesamtfläche von 40.000 bis 50.000 Quadratmeter zu erschließen.

«Mit der Schaffung unseres dritten Apart-Hotels in Luxemburg auf 5000 Quadratmeter und dem «klassischen» Wohnen auf 6500 Quadratmeter haben wir eine eher wohnliche Ausrichtung», erklärt Jean-Pierre Lequeux, Geschäftsführer von Capelli Luxembourg. Geplant sind etwa hundert Wohnungen von 40 bis 95 Quadratmeter und 125 Studios und Zimmer von 35 bis 50 Quadratmeter mit Hotelservice. Geplant sind außerdem eine Kinderkrippe sowie Coworking Spaces (2000 Quadratmeter) und Restaurantflächen (1000 Quadratmeter).

Die Arbeiten könnten bis Ende des Jahres beginnen und bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Ziel ist es, 80 Prozent des Komplexes in Form von Blockverkäufen an institutionelle Kunden zu veräußern. Baltisse rechnet mit einem Umsatz von 183 Millionen Euro.

(MV/L'essentiel)