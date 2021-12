31 Arbeitssuchende bei Weinlese eingesetzt

Für die Traubenlese stellen die Moselwinzer in der Regel zusätzliches Personal ein. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren ist es allerdings komplizierter geworden, Saisonarbeiter aus dem Ausland einzusetzen. Um diesem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, haben sich die Adem und das Institut viti-vinicole (IVV) zusammengetan, um die gesuchten Anforderungsprofile aufzustellen.

Arbeitsminister Dan Kersch und Landwirtschaftsminister Romain Schneider informierten am Donnerstag in einer parlamentarischen Antwort, dass 31 Arbeitssuchende die bei der Adem gemeldeten Stellen besetzen konnten. «Diese Aktion hat es ermöglicht, den Bedarf an Arbeitskräften bei den luxemburgischen Winzern zu decken. Das Projekt wird im nächsten Jahr fortgesetzt», hieß es in der Antwort der beiden Minister weiter.

Auch in Zukunft könnte die Adem also bei der Einstellung von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft helfen, «ein Sektor, der in der Vergangenheit immer viele Arbeitskräfte aus osteuropäischen Ländern beschäftigte».

(fl/L'essentiel)