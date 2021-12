Wer hilft mir bei der Umorientierung weiter?

Während der beruflichen Laufbahn kommt bei manchen das Bedürfnis auf, sich umzuorientieren. Doch wohin wendet man sich, wen man eine Umschulung plant und sich beraten lassen will? «Es gibt mehrere Einrichtungen, an die man sich wenden kann: die Adem, aber auch die Abteilung der Erwachsenenbildung des Bildungsministeriums, das Nationales Institut zur Förderung der beruflichen Weiterbildung und das Amt für Hochschulinformation», erklärt Viviane Lauth von der Maison de l'orientation.

«Die Abteilung der Erwachsenenbildung kann über die angebotenen Ausbildungen informieren, bei der Definition und Durchführung eines Bildungsprojekts für Erwachsene helfen und Weiterbildungen anbieten», führt sie weiter aus. Personen, die ein Studium in Abend- oder Wochenendkursen oder auch als Fernstudium absolvieren möchten, können den Service information études supérieures des Ministerium für Hochschulwesen und Forschung kontaktieren.

Die Adem kümmert sich vor allem um die Erwachsenenbildung und die Ausbildung registrierter Arbeitssuchender. Das Zentrum für Bildungs- und Berufsorientierung in der Rue Aldringen in der Hauptstadt vereint eine Vielzahl von Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung an einem Ort. Die Dienste können das ganze Jahr über (auch während der Schulferien) und ohne Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden.

(mme/L'essentiel)