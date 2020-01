Pflege-​​Reform soll für mehr Transparenz sorgen

Der Gesetzentwurf wurde schon vor einigen Monaten eingebracht, am Mittwoch wurde er nun vom Regierungsrat verabschiedet. Ziel des Entwurfes ist es, die Bedingungen für ältere Menschen zu verbessern, die auf Hilfe angewiesen sind, unabhängig davon ob es um häusliche Pflege oder in einer Einrichtung geht.

Künftig soll es «Mindeststandards» für die Altenpflege geben. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte das Familienministerium noch keine Einzelheiten zu dem neuen Gesetz verraten. Zunächst soll der Ausschuss für Familie und Integration über die Details informiert werden.

Nach Ansicht der Regierung sorgt das neue Gesetz für mehr Transparenz. Vorgesehen ist die Schaffung eines «öffentlich zugänglichen » Registers, das den Zugang zu Informationen über die Pflegeeinrichtungen vereinfachen soll. Auf einen Blick sollen so Kosten, Leistungsangebot und besondere Merkmale der Einrichtungen erkennbar sein. Dieses Register wurde von vielen Akteuren des Sektors immer wieder gefordert,/a> da nur so gegen den Mangel an Informationen vorgegangen werden könne, gerade im Bereich der Preisgestaltung von Seniorenheimen und Einrichtungen zum betreuten Wohnen.

