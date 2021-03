Schweine dienen nicht zu Forschungszwecken

Während die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) soeben das erste genmanipulierte Schwein für Ernährungs- und medizinische Zwecke zugelassen hat, haben sich die Gesundheits- und Landwirtschaftsminister mit der Möglichkeit einer ähnlichen Vorgehensweise in Europa und Luxemburg befasst.

Auf die parlamentarische Anfrage der DP-Abgeordneten André Bauler und Gusty Graas antworteten Paulette Lenert und Romain Schneider (LSAP), dass die Verwendung von genetisch veränderten Schweinen für wissenschaftliche Zwecke in Europa nicht verboten sei. In Luxemburg muss die Verwendung von Schweinen in einem Forschungsprojekt allerdings von den Ministerien genehmigt werden.

«Es wird geprüft, ob das Projekt aus wissenschaftlicher Sicht gerechtfertigt ist, ob seine Ziele den Einsatz von Tieren rechtfertigen und ob es so gestaltet ist, dass die Verfahren unter möglichst tierfreundlichen Bedingungen durchgeführt werden können. In Luxemburg werden keine Schweine zu wissenschaftlichen Zwecken eingesetzt», erklären die beiden Minister.

Bald auch zum menschlichen Verzehr?

Dass Medikamente auf Schweinebasis jemals auf dem europäischen Markt zugelassen werden, halten beide Minister für durchaus möglich. «Vorausgesetzt, sie haben eine Zulassung von der Europäischen Arzneimittelagentur. Viele der in Europa zugelassenen Medikamente stammen aus genetisch veränderten Organismen. Beispielsweise hat die Europäische Arzneimittelagentur im Jahr 2015 ein exprimiertes und gereinigtes Protein aus dem Eiweiß transgener Hühner zugelassen.»

Bei der Zulassung des Fleisches dieser genetisch veränderten Schweine für den menschlichen Verzehr beriefen sich die beiden Minister auf das Vorsorgeprinzip: «Dieses Fleisch muss nicht nur alle Kriterien der Lebensmittelsicherheit erfüllen, die in der Gemeinschaftsgesetzgebung festgelegt sind, sondern es muss auch sichergestellt sein, dass sich seine Herstellung im Vergleich zu Fleisch von nicht genetisch veränderten Tieren lohnt.»

(pp/L'essentiel)