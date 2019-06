Cannabis ist Droge Nummer 1 in Luxemburg

Die Menge an beschlagnahmtem Kokain in Europa hat sich binnen eines Jahres verdoppelt und einen Rekordstand erreicht. 2017 stellten Fahnder in der Europäischen Union 140,4 Tonnen der Droge sicher, im Vergleich zu 70,9 Tonnen ein Jahr zuvor. Dies geht aus dem am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Jahresbericht der EU-Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervor. Dieser bezieht sich größtenteils auf Daten aus 2017.

Kokain ist nach Angaben der Beobachtungsstelle die in der EU am häufigsten gebrauchte aufputschende illegale Droge. Rund 2,6 Millionen junge Leute zwischen 15 und 34 Jahren hätten sie 2017 konsumiert.

Cannabis in Luxemburg an erster Stelle

Was das Großherzogtum betrifft, so geht aus dem Bericht hervor, dass Cannabis die illegale Droge bleibt, die am meisten konsumiert wird. 9,8 Prozent der 15- bis 34-jährigen Luxemburger hätten sie 2017 konsumiert. Konkreter: 14,3 Prozent der Männer und 6,6 Prozent der Frauen. An zweiter Stelle folgt Kokain (0,6 Prozent), dann MDMA (0,4 Prozent) und Amphetamine (0,1 Prozent).

Laut Bericht wurden 2017 in Luxemburg zudem 2525 Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit Drogen festgestellt, im Jahr 2016 waren es noch 2624.

Sterblichkeitsrate im Großherzogtum schwankt

Luxemburg zählt mit Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich und den Niederlanden zu jenen sechs EU-Staaten, die es Drogenabhängigen ermöglichen, ihrem Konsum in speziellen Strukturen unter Beaufsichtigung nachzukommen.

In Luxemburg bildeten Heroinabhängige im Jahr 2017 mit 58 Prozent die Spitze derjenigen Abhängigen, die eine Behandlung in Anspruch nahmen. Im Jahr 2016 waren es noch 46 Prozent. Mit 22 Prozent folgten Kokain-Abhängige, an dritter Stelle Menschen, die von ihrem Cannabiskonsum loskommen wollten (16 Prozent).

Die Sterblichkeitsrate aufgrund von Drogenmissbrauch scheint in Luxemburg zu schwanken. 2011 starben laut Bericht sechs Menschen an einer Überdosis, 2013 waren es elf, 2016 wurden fünf Drogentote in Luxemburg gezählt und im Jahr 2017 stieg die Zahl der Drogentoten wieder auf acht an. Die meisten von ihnen hatten Heroin konsumiert.

(fj/L'essentiel/dpa)