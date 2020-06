Sind WGs in Esch bald verboten?

Die Bürger in Esch/Alzette haben die Gruppe «Save co-housing in Esch» auf Facebook gegründet und eine Petition gestartet, die die Stadt auffordert, ihren neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) zu überdenken. Gestern hatten bereits 600 Menschen unterschrieben.

Der Plan sieht vor, dass das Zusammenleben stärker reguliert wird und nur Familien oder Partnerschaften mit ihren Kindern als häusliche Gemeinschaften zugelassen sind. Das Zusammenleben von Nicht-Verwandten, beispielsweise eine klassische Wohngemeinschaft, wäre dann nicht mehr erlaubt. Die Stadt will damit potenziell gefährlichen Wohngemeinschaften und eigentlich unbewohnbaren Mietwohnungen einen Riegel vorschieben.

Abstimmung am Freitag

Für die Opposition werden dadurch «ehrliche Mieter und Vermieter geschädigt», so Steve Faltz, Vorsitzender der LSAP in Esch. «Diese Bestimmungen stellen das Recht auf Eigentum in Frage und haben keinen Platz in einer PAG», so Herr Leners. «Der Plan regelt die Landnutzung, nicht die Eigentumsnutzung», erklärt er.

Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) antwortete auf Anfrage von L'essentiel, dass «die Gemeinden und ihre Beamten» mit dem Gesetz vom 20. Dezember 2019 «über ausreichende Instrumente verfügen», um unerwünschten Wohnsituationen «ein Ende zu setzen». Seitens der Stadt Esch war niemand zu einer Stellungnahme bereit. Am Freitag soll über den neuen Bebauungsplan abgestimmt werden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)