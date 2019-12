Steuereinnahmen in Luxemburg steigen

In Luxemburg sind die Steuereinnahmen 2018 gestiegen. Das hat der jährliche Bericht der OECD gezeigt, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Steuerquote misst die Summe aller Steuereinnahmen eines Staates einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge in Prozenten an der Wirtschaftsleistung.

Luxemburg ist eines der 19 OECD-Länder, in denen die Steuereinnahmen gestiegen sind. Das Großherzogtum (+1,3 Prozent) liegt dabei auf Platz zwei hinter Korea (+1,5 Prozent). Im Großherzogtum liegt die Steuerquote für das Jahr 2018 bei 40,1 Prozent. Der Gesamtdurchschnitt im OECD-Raum beträgt 34,3 Prozent.

In den USA zahlen die 400 Reichsten am wenigsten Steuern

In 14 OECD-Ländern gab es einen Rückgang der Steuereinnahmen. Auf Platz eins liegt hier Ungarn (mit einem Minus von 1,6 Prozent) und Israel (- 1,4 Prozent).

Auch in den USA gibt es einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Sie sind von 26,8 Prozent des BIP im Jahr 2017 auf 24,3 Prozent im Jahr 2018 gesunken. Grund dafür sind größere Reformen.

2017 führte Trump einen Tax Cut ein. Ergebnis: Die 400 reichsten Amerikaner zahlen nun weniger Steuern als so ziemlich jeder andere. Oder wie die New York Times dazu schreibt: Ja, «die Reichen zahlen wirklich weniger Steuern als Du».

