Luxemburg verzeichnet 2018 weniger Touristen

Trotz eines leichten Rückgangs in Spanien ist die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Herbergen der EU-Länder im vergangenen Jahr gestiegen. 2018 wurden Schätzungen zufolge mehr als 3,1 Milliarden Übernachtungen gebucht, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von zwei Prozent.

Luxemburg konnte jedoch nicht vom postiven Trend profitieren. Hierzulande wurde bei der Zahl der Übernachtungen mit einem Minus von 4,3 Prozent der stärkste Rückgang in der Union verzeichnet – sowohl bei Inländern (-4,5 Prozent) als auch bei Touristen aus dem Ausland (-4,2 Prozent). Insgesamt wurden im Großherzogtum 2018 rund 2,8 Millionen Übernachtungen gezählt. Davon entfielen 2,5 Millionen auf Nicht-Luxemburger.

Frankreich auf Platz zwei, Deutschland auf vier

Beliebtestes Reiseziel in der EU ist nach wie vor Spanien mit 467 Millionen Übernachtungen. Allerdings musste der Spitzenreiter ein Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zu 2017 verbuchen. Zu den Ursachen machte Eurostat keine Angaben. Spanien hatte 2018 mit einer politischen Krise in Katalonien zu kämpfen. Die stärksten Zuwächse wurden in Lettland (+8,3 Prozent), Litauen (+7,7 Prozent) und Malta (+6,5 Prozent) verbucht.

Deutschland liegt mit 419 Millionen Übernachtungen (plus 4,3 Prozent) hinter Frankreich und Italien auf Platz vier. Seit 2009 sind die Übernachtungszahlen in der EU laut Eurostat kontinuierlich gestiegen. Dies sei hauptsächlich auf grenzüberschreitende Reisen zurückzuführen.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Übernachtungen innerhalb der EU stetig gestiege. (Quelle: Eurostat)

Wenige Luxemburger nutzen die Hotels im eigenen Land – bei der Größe des Landes, kein Wunder. (Quelle: Eurostat)

(sw/L'essentiel/dpa)