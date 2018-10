Großbrand in Escher Fabrik von ArcelorMittal

In einer stillgelegten Industrieanlage auf dem Boulevard Aloyse Meyer in Esch/Alzette ist am Dienstag gegen 7.40 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist eine ehemalige Fabrik des Stahlherstellers ArcelorMittal. Ein Transformator in einer Werkshalle ist aus ungeklärten Gründen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften aus sechs verschiedenen Gemeinden angerückt. Wegen der schlechten Wasserversorgung gestaltete sich der Einsatz zu Beginn schwierig. Vier große Ventilatoren wurden aufgestellt, um die Hitze und den Rauch fortzublasen. Erst dann können die Feuerwehrleute zum Transformator vorrücken und das Feuer direkt bekämpfen.

Durch die starke Rauchentwicklung sollten Bewohner der umliegenden Viertel ihre Fenster und Türen derzeit geschlossen halten. Gegen 10.30 Uhr war der Einsatz noch immer im Gange.

[feu d’envergure en cours] sur le site d’Arcelor Mittal à Schifflange. Fort dégagement de fumée. La population du secteur est invitée à garder portes et fenêtres fermées #CGDIS pic.twitter.com/NNYQIMiUfO — CGDIS (@CGDISlux) 9. Oktober 2018

(L'essentiel)