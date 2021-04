Viele Häftlinge lassen Impfangebot verstreichen

Serge Legil, der Direktor der Gefängnisverwaltung, ist ein wenig desillusioniert. Die Insassen konnten sich am 1. und 2. April von mobilen Teams gegen das Coronavirus impfen lassen. «Jung, alt, in Untersuchungshaft, verurteilt: Es war offen für alle. Von den 530 Menschen in Schrassig haben aber weniger als 180 die Möglichkeit genutzt», so Legil. «Ich bedaure das sehr, denn wir haben dafür gekämpft, dass sie geimpft werden. Wir tun alles, was wir können, um einen Cluster zu vermeiden, wir begrenzen die Kontakte nach innen und außen. Dann machen wir ein Angebot zur Impfung und es wird weithin abgelehnt.»

Als Gründe nennen die Insassen die Tatsache, dass die Wachleute nicht geimpft sind. «Es ist lächerlich. Sie sagen, sie trauen sich nicht, weil sie die einzigen sind, die geimpft werden. Einige von ihnen wollen einen anderen Impfstoff», so Legil. In der Haftanstalt Givenich nahmen immerhin 37 der 66 Häftlinge die Möglichkeit der Impfung an.

Die Infektionslage in Schrassig sei «nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste», versichert Serge Legil. Jeder Neuankömmling wird für sieben Tage auf der Quarantänestation untergebracht, jeweils mit Tests bei der Ankunft und am Ende der Zeit. Mittlerweile verfügt die Haftanstalt über 48 Quarantänebetten für Inhaftierte (38 waren gestern belegt). Heute könnten bereits 19 frei werden. Von den 15 Betten für positive Häftlinge waren gestern acht belegt.

