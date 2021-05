«Es ist immer noch ein Tabu-​​Thema»

«Es hilft, wenn man nicht alleine ist», erzählt Véronique, Mutter von fünf Kindern – darunter ein kleines Mädchen, Léane, das vor 17 Jahren starb, als sie im achten Monat der Schwangerschaft war. Nun hilft sie in Luxemburg betroffenen Eltern. Im Jahr 2019 wurden im Großherzogtum 101 Kinder tot geboren oder starben innerhalb von zehn Tagen nach der Geburt. Die französische Organisation SPAMA, die sich auf perinatale Trauer spezialisiert hat, wurde 2006 gegründet, um betroffenen Eltern Unterstützung zu bieten und ihnen zuzuhören. Seit diesem Jahr hat die Organisation eine Zweigstelle in Luxemburg eingerichtet, mit einem kleinen Team von drei Freiwilligen, darunter zwei Kinderkrankenschwestern und eine Sophrologin.

«Es ist ein Thema, das immer noch als Tabu angesehen wird», erklärt die Krankenschwester Clémence de Cerval. «Der Tod macht Menschen und Kindern Angst. Viele Eltern fühlen sich hilflos angesichts ihrer Traurigkeit.» Durch ihre Erfahrungen möchte die 42-jährige Veronique Eltern helfen, «ihre Emotionen anzunehmen und zu verstehen, dass das, was sie fühlen, normal ist. Außerdem muss man dem Ganzen Zeit geben. Ich selbst habe gelernt, zuerst an die Liebe zu meiner Tochter zu denken und nicht an den Schmerz.»

Das Luxemburger Team hat zwar noch keinen Sitz, ist aber über die Website der Association-SPAMA und die Helpline 691 123 486 erreichbar. Der Verband organisiert außerdem zwei kostenlose Treffen für trauernde Eltern in Luxemburg-Stadt: am 8. Mai und am 26. Juni.

(Marine Meunier/L'essentiel)