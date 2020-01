Neue Nazi-​​Schmierereien jetzt auch im Grund

Am Mittwoch hatte die Polizei wegen einer Reihe von gesprühten Nazi-Botschaften, die an verschiedenen Wänden in Luxemburg-Stadt aufgetaucht waren, einen Zeugenaufruf gestartet. Einem Mobile Reporter von L'essentiel zufolge sind nun auch Schmierereien im Grund aufgetaucht.

Wie bei den anderen gesprühten Botschaften wird auch dort eine luxemburgische Persönlichkeit als Nazi bezeichnet und mit Prostitution in Verbindung gebracht. Die Polizei, die am Donnerstagmorgen von L'essentiel kontaktiert wurde, konnte noch keine Informationen über Ermittlungsfortschritte mitteilen.

(L'essentiel)