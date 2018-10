Luxemburgs Premier bekommt ein neues «Hotel»

Das Hôtel St. Maximin befindet sich mitten im lebhaften Zentrum der Hauptstadt direkt neben der Statue der Großherzogin Charlotte und der Kathedrale. Viele Touristen interessierten sich in letzter Zeit für die riesige weiße «Verpackung», die das Gebäude zur Zeit umgibt. Früher befand sich hier das luxemburgische Außenministerium, das mittlerweile in den frisch renovierten Palais de Justice, welcher sich ebenfalls in der Altstadt befindet, umgezogen ist.

Das Hôtel St. Maximin selbst wird ein Regierungsgebäude bleiben und zukünftig vom Staatsministerium genutzt. Laut Dany Frank, Sprecherin des Infrastrukturministeriums, wurden bereits Umbaupläne ausgearbeitet: «Das Staatsministerium wird daher in das Hôtel St. Maximin umziehen.» Daher wird auch das Büro des Regierungschefs seine Adresse ändern und vom nahegelegenen Hôtel de Bourgogne ins Hôtel St. Maximin hinüberwandern. «Weitere Abteilungen des Staatsministeriums werden im Hôtel de Bourgogne untergebracht», ergänzt Dany Frank.

Die Nationale Denkmalschutzbehörde war stark in die Ausarbeitung der Umbaupläne eingebunden. Das 1751 erbaute ehemalige Refugium für Mönche der Trierer Abtei Sankt Maximin hat «einen hohen architektonischen Wert», der bei der gesamten Planung berücksichtigt werden musste. So verfügt das Gebäude im Erdgeschoss über «einzigartige Empfangsräume». Alles wird nun «nach den aktuellen Sicherheitsanforderungen» modernisiert, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und bei den technischen Anlagen. Außerdem muss das Dach erneuert und die Fassade gereinigt werden. Deswegen ist das Gebäude zur Zeit so gut verpackt, um die Ausbreitung von Staub in der Altstadt einzudämmen und gleichzeitig die Fassade vor Kälte zu schützen, denn «Gips kann nicht unter fünf Grad aufgetragen werden», so die Sprecherin. Das 11,25 Millionen Euro teure Projekt soll bis Januar 2019 abgeschlossen sein.

Auch viele zeitgenössische Kunstwerke müssen beim Umzug aus dem Büro des Regierungschefs mitgenommen werden:

(Jérôme Wiss/L'essentiel)