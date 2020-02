Luxemburg steht ein stürmischer Samstag bevor

Der leichte Frühlingshauch, der am Freitagmorgen Luxemburg erreicht hat, ist nicht von langer Dauer. Bereits am Nachmittag zieht sich der Himmel nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Météolux wieder zu. Am Abend rechnen die Wetterexperten vom Findel sogar wieder mit leichtem Schneefall. Weil sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen, kann es örtlich auch zu überfrierender Nässe kommen. Für die Nordhälfte des Landes gilt deshalb auch weiterhin die gelbe Warnstufe.

Am Samstag verwandeln sich die Flocken in Regen. Ab dem Nachmittag bläst dazu ein stürmischer Wind, der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen kann.

Der Sonntag wird etwas freundlicher. Zeitweise lässt sich die Sonne bei milderen Temperaturen um sieben Grad blicken. Insbesondere am Nachmittag erwartet Météolux jedoch auch Regenschauer.

(L'essentiel)