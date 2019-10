Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Musik Hip Hop und Rap in der Rockhal

Hip Hop und Rap-Fans aufgepasst! Am Samstag findet in der Escher Rockhal die erste Auflage des Chop Chop Chop-Festivals statt. Zu diesem Anlass schmeißen sowohl bereits bekannte als auch Newcomer Hip Hop und Rap-Künstler aus zwei lokalen Kollektiven – Stay Fou und De Läbbel – dem Publikum ihre fetten Beats und Punchlines um die Ohren.

Kinderspaß Aktivitäten für die ganze Familie

Sport, Musik, Spiel und Spaß für die ganze Familie! Am Sonntagnachmittag findet in der Coque am Kirchberg (Luxemburg) das Family Day-Event statt. Eine gute Gelegenheit für Groß und Klein, an sportlichen und spielerischen Aktivitäten teilzunehmen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Mal-Atelier, ein Piratenschiff, eine Mini-Kart-Bahn und Face-Painting.

Festival Eine Entdeckungsreise in den Rotondes

Am Wochenende organisieren die Rotondes die neue Ausgabe des PICelectroNIC-Festivals – unter dem Motto Do It Yourself. Während des gesamten Festivalwochenendes können die kleinen und großen ZuschauerInnen in den verschiedenen Räumen der Rotondes eine Douch'Box Karaokebar, Toninstallationen und Workshops entdecken.

Lichtshow Nachtführung im Hochofen

Am Samstag wird der Hochofen Belval für die letzte Führung des Jahres geöffnet. Die Führungen finden bis Mitternacht statt. Zu diesem Anlass wird der Hochofen durch eine spektakuläre Lichtshow in Szene gesetzt.

Kultur Spanischer Tag in Luxemburg

Am Samstag, 11 bis 19 Uhr, findet auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt ein typisch spanischer Tag statt. Wer mehr über die spanische Gastronomie und Kultur lernen möchte, ist dort genau richtig.

Tradition Ein Herbsthighlight für die ganze Familie

Am Wochenende lädt das Freilichtmuseum Robberscheier in Munshausen zum alljährlichen Trauliichtwochen (Traulichtbrennen) ein.

DIY Seife selber machen in Bartringen

Im Rahmen der AntiGaspi-Ausstellung im Centre Atert in Bartringen finden am Samstag verschiedene Workshops statt. Die Besucher können unter anderem lernen, wie man Seife, Zahnpasta und Geschirrspültabletten herstellt.

Ausstellung Lego-Welt in Sassenheim

Lego-Fans aufgepasst! Am Wochenende finden in Sassenheim die Brick Days statt. Eine gute Gelegenheit, zahlreiche Lego-Meisterwerke zu bewundern. Wann: Samstag, 14 bis 19 Uhr und Sonntag, 10 bis 19 Uhr.

Markt Riesiger Klamottenmarkt in der KuFa

Am Sonntag, ab 11 Uhr, organisiert die Kulturfabrik einen Second-Hand-Klamottenmarkt. Die Erlöse gehen an Médecins du Monde Luxembourg.