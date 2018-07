Uni Luxemburg baut Partnerschaft mit Paris aus

Am Montag wurde eine mehrjährige Vereinbarung zwischen der Regierung und der Universität Luxemburg für Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Medizin unterzeichnet. Dieses Abkommen, das den Zeitraum 2018-2021 abdeckt, sieht einen finanziellen Beitrag des Staates von 26,4 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre vor.

Dieser Betrag, der zu den 766,84 Millionen Euro hinzukommt, die der Universität im Januar für den gleichen Zeitraum zur Verfügung gestellt wurden, soll ein breiteres Angebot an medizinischen Studiengängen möglich machen. Zu Beginn des Studienjahres 2020 wird an der Uni ein Bachelor-Abschluss in Medizin eingerichtet. Dieser erste Zyklus wird in Partnerschaft mit ausländischen Universitäten durchgeführt, so dass die betroffenen Studenten dort ihren zweiten Zyklus des Medizinstudiums fortsetzen können.

Weitere Vereinbarungen mit den Universitäten Lothringen, Straßburg, Paris V und Paris VI sind «bis spätestens Ende 2019» geplant. Ab 2022 können sich maximal 25 Studierende pro Jahr nach erfolgreichem Abschluss des dritten Studienjahres für den Masterstudiengang in Luxemburg einschreiben. Darüber hinaus wird die Uni auch weiterhin Partnerschaften mit anderen europäischen Universitäten pflegen.

(L'essentiel)