Auf einen Drink mit Xavier Bettel in New York

Das Maison du Luxembourg liegt direkt am East River in Manhatten. Hier traf Xavier Bettel Luxemburger Bürger, die in New York leben.

«Unsere im Ausland lebenden Bürger sind die besten Botschafter unseres Landes in der Welt», sagte der Premier bei seiner Eröffnungsrede. «Es ist dieser Austausch zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, alle mit unterschiedlichem Hintergrund, der den Reichtum unserer Gesellschaften ausmacht.»

Bettel ist für den Klimagipfel vom 23. bis zum 27. September in New York. Er wird eine Rede bei der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen halten.

(mb/L'essentiel)