Genital-​​Untersuchung sorgt für Diskussionen

Die Beratende Kommission für Menschenrechte in Luxemburg (CCDH) verweist in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht über die Aufnahmebedingungen von Antragstellern auf «Untersuchungen und Fotos von Genitalorganen zur Bestimmung des Alters» von jungen Geflüchteten. Die CCDH verurteilt diese Praxis «scharf» und ist der Ansicht, dass diese Untersuchungen «die Menschenwürde verletzt». Vor allem derjenigen, die in der Vergangenheit «gefoltert oder sexuell missbraucht» wurden.

Die CCDH betont zudem die Notwendigkeit, die «Grundrechte dieser Menschen» zu achten. In dem Bericht heißt es auch, dass das Großherzogtum zwar bereits «große Bemühungen» bezüglich der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen unternehme, aber «noch viele Verbesserungen vorzunehmen sind».

Vertraulicher Bericht

Das Außenministerium hat in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung zu den Vorwürfen nun Stellung bezogen: Der Minister kann nach dem Gesetz von 2015 «medizinische Untersuchungen zur Bestimmung des Alters des unbegleiteten Minderjährigen anordnen, wenn er Zweifel hat». Diesbezüglich sei in Luxemburg vom Laboratoire national de santé (LNS) eine spezifische «medizinische Fachkompetenz» entwickelt worden.

«Eine solche medizinische Untersuchung wird nicht bei allen unbegleiteten Minderjährigen durchgeführt, sondern nur bei denjenigen, die keinen Ausweis besitzen und für die ein ernsthafter Zweifel am angegebenen Alter besteht», heißt es in der Erklärung weiter. Eine einfache Röntgenaufnahme des Handgelenks reiche in der Regel aus, um das Alter zu bestimmen. Doch wenn ein ernsthafter Zweifel bestehe, werde eine vollständige körperliche Untersuchung, einschließlich der Genitalien, durchgeführt.

«Die während dieser Untersuchung aufgenommenen Fotos sind streng vertraulich. Sie sind weder im LNS-Gutachten noch in der vom Ministerium geführten Verwaltungsakte des Antragstellers auf internationalen Schutz enthalten», so ein Sprecher des Außenministeriums.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)