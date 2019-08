Wohnungspreise erhöhen Ungleichheit

Der Wohnungsmarkt in Luxemburg wird «immer schwieriger», so stellt das Statistikinstitut Statec sofort zu Beginn seiner neuen Studie über das Wohnen fest, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Analyse verweist vor allem auf die Ungerechtigkeit der regelmäßigen Preiserhöhung (+5,4 Prozent pro Jahr zwischen 2010 und 2018), unter welcher die am wenigsten wohlhabenden Haushalte viel stärker leiden.

«Wohnen verstärkt Ungleichheiten», stellt die Studie fest. «Die am wenigsten wohlhabenden Haushalte haben nicht die teuersten Wohnungen, aber das Problem ist, dass ihre Einkommen nicht so schnell wachsen wie die der übrigen Bevölkerung», sagt Fofo Ametepe, Autor der Studie, zu L'essentiel. Im Laufe der Jahre wurden sie zunehmend von Preiserhöhungen betroffen. Im Jahr 2017 nutzten die wohlhabendsten Haushalte 14,5 Prozent ihres Einkommens für die Wohnungskosten, gegenüber 42 Prozent bei den Ärmsten.

(jg/L'essentiel)