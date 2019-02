«Wenn Betrug über Jahre dauert, gibt es ein Problem»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der Aufdeckung eines Betrugsfalls bei der Caisse nationale de santé (CNS), nahm der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider (LSAP), am Dienstag während einer Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit Stellung dazu. Er «wollte die Abgeordneten persönlich informieren, denn es geht um das Management der CNS».

Allerdings konnte der Abgeordnete nicht mit neuen Informationen aufwarten, da «eine Untersuchung läuft», um die konkreten Fakten zu ermitteln. Er wollte sich auch gegenüber L'essentiel nicht zu den veruntreuten zwei Millionen Euro äußern. In diesem Stadium der Untersuchung sei die CNS der Ansicht, dass es sich um Einzelfälle handele. zudem sei nicht sicher, ob die beiden verdächtigen Personen miteinander in Beziehung stehen, wie es in der Sitzung weiter hieß.

«Kriminelle Energie»

Die Mitglieder des Ausschusses haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht. «Dieser Fall wirft viele Fragen auf, und wir stehen erst am Anfang», sagte Jean-Marie Halsdorf (CSV). Seiner Meinung nach ist es notwendig, den strafrechtlichen Aspekt bei der Untersuchung vom «politisch-administrativen Aspekt zu unterscheiden: Wir haben gesehen, dass es nicht genügend Kontrollen gibt und zwei Personen anscheinend betrügen.» Halsdorf begrüßte, dass «gewissenhafte Mitarbeiter die Führungsebene über die Vorgänge informiert haben».

Harte Worte fand Marc Baum (déi Lénk), der von einer «kriminellen Energie» spricht und die Funktionsweisen der CNS hinterfragt, während Sven Clement (Piratenpartei) von «Kriminellen» und «Betrug» spricht. Laut Clement «zeigt dieser Fall, dass es einen Mangel an Personal im Bereich der internationalen Überweisungen bei der CNS gibt. Wir haben nicht die Mittel, um internationale Transfers zu kontrollieren», sagt er. Aber: «Wenn ein Betrug über zehn Jahre andauert, dann ist das ein strukturelles Problem.»

(jg/L'essentiel)