Super 98 wird zum Wochenende wieder teurer

Autofahrer, die Super 98-Benzin tanken, müssen ab Samstag wieder etwas tiefer in die Tasche greifen. Wie das Energieministerium am Freitag mitteilt, steigt der Maximalpreis für den Liter Super 98 ab Mitternacht um 2,3 Cent. An den Zapfsäulen des Großherzogtums werden dann 1,58 Euro pro Liter abgerufen.

Die Kraftstoffe Diesel und Super 95 bleiben von der Preiserhöhung unberührt.

(L'essentiel)