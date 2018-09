CGFP stellt die Parteien auf die Probe

Die heiße Phase vor den Wahlen in Luxemburg am 14. Oktober hat begonnen. Am Donnerstag äußerte sich auch die Beamtengewerkschaft CGFP zu den Parteien. Sie haben dazu 34 Fragen in sieben Bereichen an die politischen Vertreter geschickt. Alle haben geantwortet. Dennoch wird die Gewerkschaft «keine Wahlempfehlungen erteilen. Unsere Mitglieder können natürlich frei entscheiden», sagt Romain Wolff, Präsident der CGFP. Die Antworten wurden auch nicht kommentiert. Ein aus ihrer Sicht positiver Aspekt stach aber heraus. «Keiner von ihnen will das im Juni 2017 ausgehandelte Abkommen infrage stellen.»

Das hindert die Gewerkschaft aber nicht daran, viele Forderungen zu stellen. Eine drehte sich um die Spuerkess. Hier gibt es nun schon seit mehreren Jahren Streitigkeiten, da Vereinbarungen aus dem Jahr 2015 nicht umgesetzt werden. «Wir steuern auf einen großen sozialen Konflikt zu, sofern nichts unternommen wird. Es könnte auch zu einem Streik kommen.»

Ansonsten zeigte sich die Gewerkschaft zufrieden mit den Ideen der Parteien. So seien alle Parteien etwa gegen eine Senkung des Einstiegsgehaltes im öffentlichen Dienst oder einer Verschlechterung des Rentensystems.

(Thomas Holzer/L'essentiel)