Zehn Leute verlieren ihren Job bei Editpress

«Ich kann diesen Vorgang gar nicht in Worte fassen. Innerhalb von 24 Stunden war das Schicksal der Mitarbeiter besiegelt», so schildert der ehemalige Chefredakteur von Le Jeudi, Jacques Hillion, das Ende seiner Zeitung.

Die letzte Ausgabe der Wochenzeitung in französischer Sprache lag am 6. Juni an den Kiosken. Die Einstellung des Blattes hatte der Verlag Editpess mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen begründet.

Seitdem wurden Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Gewerkschaftsdelegation geführt. «Wir saßen nicht mit am Tisch, aber wir haben von dreizehn Entlassungen und geringen Entschädigungen gehört», sagte Hillion, der 22 Jahre bei Le Jeudi war.

Verhandlungen werden am Freitag abgeschlossen

Auf Anfrage von L'essentiel bestätigte Pit Schreiner, Sekretär der OGBL und Mitglied der Gewerkschaftsdelegation, die genannten dreizehn Entlassungen nicht.

«Die Verhandlungen werden am Freitag abgeschlossen und die Dinge können sich bis dahin noch ändern. Aber der Sozialplan von Editpress sieht zehn Entlassungen (Anmerkung der Redaktion: «Jeudi»-Mitarbeiter) und einen Vorruhestand innerhalb von zwei Jahren auf freiwilliger Basis vor», sagte er. Zum Schicksal der zehn «Jeudi»-Mitarbeiter sagte Schreiner, er habe die Geschäftsleitung gebeten, diese an die anderen Zeitungen der Gruppe, Le Quotidien und L'essentiel, sowie an externe französischsprachige Publikationen wie «Paperjam» zu vermitteln.

