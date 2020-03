Heute feiern die Blitzer-​​Säulen Geburtstag

Heute vor vier Jahren wurden die ersten stationären Blitzer im Großherzogtum in Betrieb genommen. Über 1000 mal lösten die grauen Säulen am Straßenrand gleich am ersten Tag aus und starteten eine Erfolgsgeschichte.

Mittlerweile gibt es 24 Blitzer-Säulen im ganzen Land, von denen einer nun durch ein neues Verfahren ersetzt wurde. Auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen misst bereits ein Streckenradar im Testbetrieb und soll Ende April in Betrieb gehen. Die Anlage ermittelt die Durchnittsgeschwindigkeit der Autofahrer auf einer Länge von vier Kilometern. Auf dem Abschnitt ist Tempo 90 erlaubt. Im Vergleich zu den «klassischen» stationären Blitzern soll das neue System verhindern, dass die Autofahrer erneut beschleunigen.

Auch Ampelradare sollen dieses Jahr zum Blitzer-Repertoire des Großherzogtums hinzukommen. Im Dezember soll eine Anlage an der Place de l'Etoile in Luxemburg-Stadt ihren Dienst aufnehmen und in Zukunft Rot-Sünder mit einem teuren Foto bestrafen. Außerdem ist die Police Grand-Ducale mit verschiedenen mobilen Mess-Systemen ausgestattet.

(L'essentiel)