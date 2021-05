Die Gesundheitskasse wird digital

Arztrechnungen, Rezepte, Krankschreibungen: All das soll es in Luxemburg künftig auch in digitaler Form geben und damit den Informationsaustausch im Gesundheitsbereich vereinfachen. Eine entsprechende Vereinbarung haben am Mittwoch die Nationale Gesundheitskasse (CNS), die Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte (AMMD) und der Kreis der Allgemeinmediziner (CMD) im Beisein des Ministers für soziale Sicherheit, Romain Schneider, unterzeichnet, wie die Regierung am heutigen Donnerstag mitteilt.

So sollen die Computersysteme der Ärzte schrittweise modernisiert werden: Künftig sollen Rechnungen mit einem QR-Code versehen werden, über den auch die CNS Zugriff auf die Dokumente hat. Die händische Dateneingabe entfällt, was die Abläufe beschleunigen soll. Die CNS geht davon aus, dass 30 Prozent der Ärzte bis Juli mit dem QR-System arbeiten können.

Im Laufe des Sommers soll außerdem eine Smartphone-App der CNS eingeführt werden. Damit können die Versicherten ihre Gesundheitsdokumente hochladen und schneller an die Gesundheitskasse senden. Danach sollen schließlich auch Medikamentenrezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen digitalisiert werden.

