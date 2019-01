Festnahmen in Bartringen wegen Überfall

Nach dem Polizeieinsatz in einem Flüchtlingsheim in Bartringen am späten Dienstagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage eine Erklärung zu dem Vorfall abgegeben. So sollen zwei Männer im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden sein.

Bei den beiden Männern soll es sich um einen Bewohner des Heims und einen Besucher gehandelt haben. Die beiden sollen in Zusammenhang stehen mit einem Überfall, an dessen Aufklärung die Polizei seit «längerer Zeit arbeitet», wie es von der Staatsanwaltschaft heißt.

Der Untersuchungsrichter sprach einen Haftbefehl gegen den Mann aus, der zu Besuch in dem Flüchtlingsheim war. Der Bewohner des Heims konnte dorthin zurückkehren. Nähere Infos zu den Tätern oder auch zum genannten Überfall machte die Staatsanwaltschaft nicht.

