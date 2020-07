Ein Verletzter bei A4-​​Crash am Samstagabend

Wer am Samstagabend auf der A4 in Richtung Esch/Alzette unterwegs war, musste Geduld mitbringen. In der Nähe von Leudelingen kollidierten zwei Fahrzeuge. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde eine Person verletzt.

Teile der beiden Autos waren über beide Fahrbahnen verteilt, wodurch sich der Verkehr staute. Erst am späten Abend normalisierte sich die Lage wieder.

(L'essentiel)