Gemüse aus Flut-​​Gebieten soll nicht verzehrt werden

Die Flüsse sind wieder in ihre Flussläufe zurückgekehrt, aber die ökologischen Folgen der Überschwemmungen könnten lang anhaltend sein, was auch auf mögliche Bodenverschmutzungen durch ausgelaufenes Öl, Chemikalien und Abwässer zurückzuführen ist.

Was tun, wenn Heizöl auf dem Grundstück ausgelaufen ist?



In einem solchen Fall empfiehlt es sich, zunächst mit der Versicherung zu klären, ob der Schaden gedeckt ist. Darüber hinaus sind Bodenuntersuchungen erforderlich, um die Gesundheits- und Umweltrisiken der lokalen Bodenverschmutzung zu bewerten. Es ist wichtig, dass diese Studien von einer zugelassenen Stelle (E5- und F3-Zulassung) im Umweltbereich durchgeführt werden. Eine Liste der zugelassenen Organisationen kann hier heruntergeladen werden. Im Zweifelsfall können Sie sich an die Umweltverwaltung wenden: protection-sols@aev.etat.lu.

Das Gesundheitsministerium rät den Menschen deswegen, kein Gemüse aus Gärten aus den Überschwemmungsgebieten zu essen. Durch die Überschwemmungen seien Öltanks ausgelaufen und auch Abwässer aus Klärgruben weggeschwemmt worden. Je nach Standort kann das Wasser daher mit Mikroorganismen belastet gewesen sein und Chemikalien enthalten haben, die sich in den Gärten abgelagert haben könnten. In jedem Fall sei es ratsam bei der Arbeit im Garten Handschuhe zu tragen und sich danach gründlich die Hände zu waschen. Die Umweltbehörde ihrerseits erklärt, dass das Aufgraben der obersten 10 Zentimeter des Bodens die Belüftung verbessert. «Dies ermöglicht einen besseren Abbau bestimmter organischer Schadstoffe, die durch diffuse Verschmutzungen im Boden vorhanden sein können», heißt es.

Vor der Entsorgung von Schlamm und Sedimenten wird empfohlen, diese zu lagern und so weit wie möglich austrocknen zu lassen. Ist Ölgeruch wahrnehmbar, ist es wichtig, sich an eine zugelassene Umweltorganisation (E5- und F3-Zulassung) zu wenden und chemische Analysen für eine angemessene Entsorgung durchführen zu lassen. In diesem Zusammenhang können die zugelassenen Stellen dann Ratschläge für den ordnungsgemäßen Umgang mit den Abfällen erteilen. Mehrere Betroffene können sich die entstehenden Kosten teilen, wie die Behörden betonen.

(ol/L'essentiel)