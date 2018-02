Gericht reduziert Strafe für Kopf der «Nigeria-​​Bande»

Der Prozess gegen die Mitglieder des nigerianischen Netzwerks ging am Mittwoch in die nächste Runde. Die Dealerbande hatte ihre Drogen im Großherzogtum verkauft und wurde im Oktober 2015 von luxemburgischen und französischen Polizeibeamten zerschlagen. Das Netzwerk operierte aus Häusern in Longwy und Wasserbillig.

Gegen den Hauptbeschuldigten, den Kopf des «Nigeria-Netzwerks», verhängten die Richter des Berufungsgerichts die höchste Strafe aller 21 Angeklagten. Er muss für zwölf Jahre hinter Gitter und zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen. In erster Instanz hatte er noch eine 15-jährige Haftstrafe bekommen.

Auch Frau unter Angeklagten

Ein weiterer Drahtzieher der Bande, der Zulieferer, wurde zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und einer Geldstrafe von ebenfalls 10.000 Euro verurteilt. Die einzige Frau, über die gerichtet wurde, muss acht Jahre lang ins Gefängnis, davon drei auf Bewährung. Sie betrieb das Drogenhaus in Wasserbillig. Auch bei diesen beiden fielen die Strafen in erster Instanz härter aus. Die restlichen Beschuldigten, allesamt kleinere Dealer, bekamen Haftstrafen zwischen 30 Monaten und sechs Jahren, zum Teil auf Bewährung. Auch unter ihnen wurden Geldstrafen ausgesprochen.

Zunächst gelang es Drogenfahndern der Police Grand-Ducale, den Anführer des Netzwerks in Rodingen zu verhaften. Wenig später führten ihre französischen Kollegen eine Razzia in Longwy durch und nahmen fünf weitere Männer in Gewahrsam. Noch am gleichen Tag wurden weitere Angeklagte in Bereldingen festgenommen. Während der Operation wurden 332 Gramm Kokain, 514 Gramm Kokainverschnitt und 11.920 Euro in Bar beschlagnahmt.

