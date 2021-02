CHEM «nicht mehr wirklich» im Krisen-​​Modus

René Metz «hätte es vorgezogen, in einem ruhigeren Klima zu starten». Stattdessen trat der neue CHEM-Generaldirektor seinen neuen Posten am 1. Februar mitten in der Corona-Pandemie an. Die Leitung der Krankenhäuser in Esch/Alzette, Niederkorn und Düdelingen mit 2000 Mitarbeitern sei eine «wichtige Herausforderung», erklärte Metz am Donnerstagmorgen bei der Vorstellung des neuen Führungsteams. Durch die Corona-Pandemie werde aber natürlich alles nochmal komplexer.

Das neue Management-Team der CHEM-Krankenhäuser:



Dr. René Metz, Generaldirektor

Daniel Cardao, Finanzvorstand

Dr. Romain Schockmel, Medizinischer Direktor

Dr. Serge Meyer, Medizinischer Leiter

Serge Haag, Leiter der Pflege

Patrizia Ascani, Leiterin der Personalabteilung

Dennoch erklärte René Metz, dass sich das CHEM derzeit «nicht mehr wirklich» in einer Krisensituation befinde. 27 Corona-Patienten befinden sich noch auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation, davon zwei oder drei intubiert. «Wir sind eher im Parallelbetrieb mit der Pandemie», so der Direktor. Wir erhöhen oder verringern unsere Bettenkapazitäten, je nach Anzahl der zu behandelnden Patienten.

René Metz erinnerte jedoch daran, dass die Situation, die «jetzt unter Kontrolle» ist, äußerst volatil ist. Außerdem seien die Mitarbeiter seit Beginn der Krise unter «erheblichem Druck». Zwei Drittel der Mitarbeiter seien mittlerweile gegen Covid geimpft.

