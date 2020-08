Fahrgeschäfte sorgen für ein wenig Unterhaltung

Am frühen Donnerstagabend sind einige Leute um das Riesenrad im Kinnekswiss-Park herum geschlendert. Während ein paar Besucher nicht auf die Fahrt in der Gondel verzichten wollten, haben andere lediglich von den Ess- und Getränkeständen profitiert. Die Hygienevorschriften wurden hierbei selbstverständlich eingehalten.

«Es ist das zweite Mal, dass ich hier bin. Ich finde es sehr angenehm», erzählt Eric, der mit seinem kleinen Sohn unterwegs ist. Er bevorzugt die alternative Variante der Schueberfouer, «weil hier viel weniger Leute sind, es ist nicht so überfüllt». Auch die Inhaber der Stände scheinen mehr oder weniger zufrieden zu sein: «Es sind eine Menge Leute gekommen, vor allem zu Beginn des Sommers, selbst wenn man es nicht mit der Fouer vergleichen kann», schildert Brigitte Nielsen, die einen Süßwarenstand betreibt. An den heißeren Tagen hätte man allerdings weniger Besucher gezählt.

Selbst wenn der Andrang bei der Gëlle Fra nicht annähernd an die Menschenmassen auf der Schueberfouer erinnern, sind die Verkäufer dennoch gut beschäftigt. Yves hat mit seiner Partnerin Lena «die vielleicht letzten sonnigen Tage genossen, bevor es zurück zur Arbeit geht». «In der aktuellen Situation mussten wir einfach etwas tun, um für ein wenig Unterhaltung und Freude zu sorgen», sagt Luis Cunha, der jedoch zugibt, dass die finanziellen Gewinne trotz dieser Alternative ausbleiben. Eine Aussage, die ein Besitzer eines Essstandes nicht zu 100 Prozent bestätigen kann. Er habe in diesem Sommer in diesem Sommer vor allem Touristen gesehen. Er spricht von «einer ruhigen Beschäftigung, die es ihm erlaubt, unter entspannten Bedingungen zu arbeiten!»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)