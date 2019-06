Neue Zugstrecke ab Luxemburg eingeweiht

Nach zehn Jahren Arbeit ist der zusätzliche Streckenabschnitt zwischen Luxemburg-Stadt und Sandweiler-Contern der Linie 30 nun in Betrieb gegangen. Der neue Abschnitt ist am Dienstag von der CFL in Anwesenheit von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) eingeweiht worden. Die zweite Strecke über eine Länge von 6,6 Kilometern solle «den Verkehrsfluss verbessern», so die CFL.

Außerdem soll die Pünktlichkeit auf einer Strecke mit 1,4 Millionen Passagieren im Jahr 2017 gesteigert werden, was in den vergangenen fünf Jahren weitgehend der Fall gewesen sei. Die CFL stelle jedoch eine «stark anwachsende Zahl an Reisenden« fest: Seien im Jahr 2010 noch 18 Millionen Menschen in den Zug gestiegen, habe sich die Zahl im Jahr 2017 auf 22,9 Millionen belaufen.

Modernisierte Haltestelle

Die Arbeiten, zu denen insbesondere die Renovierung des Viadukts Pulvermühle und der Bau eines neuen 242 Meter langen Eisenbahnviadukts gehören, haben laut CFL das übergeordnete Ziel, «den Engpass» der Linien im nördlichen Teil des Bahnhofs Luxemburg-Stadt zu beseitigen.

Das Eisenbahnunternehmen erwarte daher eine «Kapazitätserweiterung» der Strecken nach Trier und Ulflingen. Die 2009 begonnenen Arbeiten an den Viadukten kosteten 247 Mllionen Euro, die teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wurden.

Haltestelle Sandweile-Contern mit größerem Parkplatz

Die Strecke zwischen Luxemburg -Stadt und Sandweiler-Contern, deren erste Schienen 2013 verlegt wurden, kostete insgesamt 215 Millionen Euro. Dieses Budget umfasst Erdarbeiten sowie die Modernisierung bestehender Straßen. Zudem ist die Brückenkonstruktion am Boulevard d'Avranches restauriert und die Haltestelle Cent-Hamm ausgebaut worden.

Die Haltestelle Sandweiler-Contern selbst ist etwas versetzt worden und nun dichter am Gewerbegebiet Weiergewan. Auch der dortige Parkplatz ist größer.

