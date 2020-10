CSV will an ihrem Programm arbeiten

Die Christlich-Soziale Partei hat angekündigt, an ihrem Programm zu arbeiten. «Interne Diskussionen innerhalb der Partei» hätten gezeigt, dass es eine große Nachfrage nach einer Beteiligung bezüglich der politischen Positionierung gibt, heißt es in einer CSV-Erklärung vom Freitag. Demnach will die Christlich-Soziale Partei «in den kommenden Monaten» Arbeitsgruppen einsetzen.

Diese sollen «wichtige, aktuelle und grundlegende politische Fragen» diskutieren, wie es heißt. Demnach werde jedes Mitglied eingeladen und ermutigt, seine Meinung zu äußern, heißt es in der Pressemitteilung. Die so entwickelten Ideen sollen bei der Entscheidungsfindung an der Spitze der Partei mit einfließen.

Weiter teilt die CSV mit, dass der Abgeordnete Paul Galles kommissarisch das Amt des Generalsekretärs der CSV übernehme. Er ersetzt Félix Eischen, der gerade aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.

(jg/L'essentiel)