Frankreich beobachtet Corona-​​Lage in Luxemburg

Müssen die Ungeimpfte Menschen aus Luxemburg mit Einschränkungen bei der Einreise nach Frankreich rechnen? «Das ist derzeit nicht geplant, aber wir verfolgen die Entwicklung der gesundheitlichen Lage in Luxemburg genau», sagte Parvine Lacombe, Kabinettschefin des Präfekten des Departements Moselle, am Dienstag auf Anfrage von L'essentiel. Frankreich schreibt nun für Reisende insbesondere aus Deutschland und Belgien einen negativen Test vor, der nicht älter als 24 Stunden ist. Grenzpendler sind von dieser Maßnahme ausgeschlossen.

Diese Entscheidungen wurden aufgrund der steigenden Fallzahlen in diesen Ländern getroffen. Trotz einer Inzidenzrate von 191 Fällen pro 100.000 Einwohner ist das Großherzogtum nicht betroffen. Handelt es sich hierbei um eine Vorzugsbehandlung, die auf den regen Handel zwischen den beiden Ländern zurückzuführen ist? «Meines Wissens gibt es keine Sonderbehandlung. Das hängt von mehreren Daten ab, von der Inzidenzrate, aber auch von der Bevölkerungsmischung", sagte Lamia Himer, Gebietsvertreterin der regionalen Gesundheitsagentur Grand Est.

Verstärkte Kontrollen in Bars

Wie Luxemburg erlebt auch Frankreich einen Wiederanstieg der täglichen Neuinfektionen, wenn auch bislang in geringerem Ausmaß. So verzeichnete das Departement Moselle in den letzten sieben Tagen eine Inzidenzrate von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Oktober hat sich die Rate mehr als verdoppelt.

Um diesem Anstieg zu begegnen, wurde in Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie bei Ansammlungen im Freien – Märkte, Demonstrationen, Warteschlangen, nun auch die Weihnachtsmärkte – neben einem Impf- oder Genesenennachweis der Mundschutz wieder zur Pflicht gemacht.

Die Präfektur des Departements Moselle kündigte auch an, dass die Kontrollen «ab dieser Woche verstärkt werden, insbesondere in Bars und Restaurants.» Ziel sei es, das öffentliche Leben zu erhalten und gleichzeitig jedem den bestmöglichen Schutz zu bieten, so die Kabinettschefin.

(Thomas Holzer/L'essentiel)