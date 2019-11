Weihnachtsmärkte bleiben am Montag geschlossen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alle Weihnachtsmärkte der Stadt Luxemburg bleiben am Montag geschlossen. Das teilte die Stadt am Morgen mit. Die Entscheidung sei aus Rücksichtnahme für die Angehörigen getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung. Alle damit zusammenhängenden Aktionen seien abgesagt.

Am Sonntagabend war ein Kind von einer Eisskulptur auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler erschlagen worden. L'essentiel berichtete.

(L'essentiel)