Strandbad Rommwiss wegen Blaugen gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Pünktlich zur nächsten Hitzewelle sind die Blaualgen zurück. Für das Strandbad Rommwiss in der Gemeinde Bauschleiden gilt daher ein Badeverbot. Der Stausee war in diesem Jahr bereits gesperrt. Andere Gewässer in Luxemburg sind derzeit nicht betroffen.

Das Umweltministerium rät dazu, nicht nur das Baden zu unterlassen, sondern auch gefangenen Fisch nicht zu essen und Hunde vom Wasser fernzuhalten. Trinkwasser aus der Region bleibt aber unproblematisch.

(L'essentiel)