Luxemburger Impfstoff-​​Lieferung verspätet sich

Wegen Problemen in der Produktion kommt die nächste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech mit Verspätung im Gr0ßherzogtum an. Die hiesige Gesundheitsbehörde wies in einer Mitteilung darauf hin, dass dies nicht nur Luxemburg, sondern Europa und die ganze Welt betreffe. Insgesamt werden 4600 Dosen weniger geliefert, die Schutz für 2300 Personen bieten würden.

Zunächst hieß es, dass in Luxemburg bis Monatsende 12.000 Personen die Impfung erhalten sollen und bis Ende Februar 21.000. Nun hofft die Behörde den entstandenen Rückstand ab Mitte Februar aufzuholen, sobald die Hersteller ihre Tagesproduktion erhöht haben. Ausreichend Personal stehe durch die Freiwilligen der Gesundheitsreserve zur Verfügung.

Was die Nebenwirkungen angeht, seien im Großherzogtum nur sehr wenige Beobachtungen gemacht worden. Keine Reaktion sei schwerwiegend gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde in den Ländern, in denen die Impfkampagne begonnen hat, kein Zusammenhang zwischen schwerwiegenden allergischen Reaktionen und dem Impfstoff festgestellt.

(jg/L'essentiel)