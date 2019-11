Jugendliche sollen sich stärker sozial engagieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wo kann ich mich zum Freiwilligendienst melden? Welche Art von Freiwilligendienst gibt es im Ausland? Auf diese und weitere Fragen bietet nun die neue Internetseite volontariat.lu Antworten. Diese rückt den Freiwilligendienst und die Bedürfnisse junger Menschen in den Fokus. Zudem wurde die Präsenz des nationalen Jugendwerks (SNJ) auf Facebook und Instagram verstärkt.

«Der Freiwilligendienst richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren, die nicht mehr schulpflichtig sind. Sie können sich für einen begrenzten Zeitraum zwischen 3 und 12 Monaten Vollzeit in einem gemeinnützigen Projekt in Luxemburg oder im Ausland engagieren», erklärt Nathalie Schirtz, stellvertretende Leiterin des SNJ.

«Wir hoffen, dass diese Zahl weiter steigt»

Das Ziel des Europäischen Solidaritätskorps und des EU-Kommissionspräsidenten war es, dass mehr junge Menschen an Freiwilligenprojekten in anderen EU-Ländern teilnehmen. Darüber hinaus kann das nationale Jugendwerk jungen Menschen selbst Projekte vorschlagen.

Im Jahr 2018 nahmen insgesamt 250 junge Menschen an einem vom SNJ vorgeschlagenen Projekt teil. «Wir hoffen, dass diese Zahl weiter steigt und sich die Jugendlichen der Möglichkeit bewusst werden, Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu entdecken», sagt Schirtz.

(Marion Mellinger/L'essentiel)