8 von 10 Kontrollen erfolgen auf Antrag des Arbeitgebers

Im Jahr 2019 wurden von der Luxemburger Gesundheitskasse CNS insgesamt 2664 Krankenkontrollen durchgeführt – davon 84 Prozent auf Antrag des Arbeitgebers. Im Jahr 2017 lag diese Zahl noch bei 21 Prozent.

Warum dieser Prozentsatz so angestiegen ist, ist auf die neue CNS-Strategie zurückzuführen. Diese setze nämlich auf «Effizienz». «Die auf Antrag des Arbeitgebers durchgeführten Krankenkontrollen sind effizienter und werden bevorzugt» hieß es seitens der Krankenkasse auf Nachfrage von L'essentiel. Außerdem sei der kontrollärztlicher Dienst der Sozialversicherung umorganisiert worden. Demnach ist die Zahl der auf Antrag der Kasse durchgeführten Kontrollen stark gesunken. Während die Zahl dieser im Jahr 2017 noch 9856 betrug, wurde diese ein Jahr später mehr als halbiert (4198) und sank 2019 auf 431.

Es ist anzumerken, dass bei 60 Prozent der durchgeführten Kontrollen die arbeitsunfähigen Personen sich an ihrem Wohnort oder an der von ihnen angegebenen Adresse ihres Aufenthaltes befanden. Im Falle einer Abwesenheit, konnten 81 Prozent der arbeitsunfähig gemeldeten Personen diese rechtfertigen. Dies anderen Fälle werden von der CNS untersucht. Die Krankenversicherung kann gegen Personen, die eines Verstoßes für schuldig befunden werden, Strafen in Form einer Ordnungsbuße von bis zu 450 Euro verhängen. 2019 wurden insgesamt nur drei davon ausgestellt.

(mc/L'essentiel)