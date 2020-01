Luxemburger gewinnt 28 Millionen im Lotto

Millionär werden und das über Nacht. Diesen Traum ging für einen Lottospieler aus Luxemburg in Erfüllung. 28 Millionen Euro – genauer 28.601.720 Euro – diese Summe lag im Jackpot, den ein unbekannter Spieler am 24. Januar geknackt hat. Wie die Lotterie National am Montag in einem Communique bestätigte, hat sich der Glückspilz bisher nicht gemeldet. Wir wissen daher nicht, ob es einen Gewinner oder eine Gewinnerin getroffen hat. Ein entscheidendes Datum gilt es jedoch zu beachten: bis zum 24. März 2020 muss sich der Gewinner gemeldet haben.

Was macht man, wenn man auf einen Schlag fast 29 Millionen Euro auf dem Konto hat? Den eigenen Lebensstandard auf ein neues Level heben? Ein luxuriöses Haus, teure Autos und Reisen? Vieles erscheint möglich mit dieser Summe, für die man immerhin 589 Mercedes A-Klasse-Hybrid kaufen kann oder 373 Mal Teslas Model 3, beide in Vollausstattung und frisch ab Werk. Aber wer so denkt, dem könnte schneller das Geld ausgehen, als es überwiesen wurde.

Dritter Millionen-Jackpot in Luxemburg

Der Jackpot ist der dritte Großgewinn in Luxemburg. Den Rekordjackpot knackte im Jahr 2013 ein Tipper aus dem Großherzogtum, der 65,79 Millionen Euro abräumte. 2015 war der letzte Gewinn dieser Größenordnung, bei dem der Spieler sich mit «nur» 31,66 Millionen Euro zufrieden geben musste. Wie es den Gewinnern heute geht, darüber machte die Lottogesellschaft am Montagmorgen keine Angaben in ihrer Mitteilung.

Als abschreckendes Beispiel dafür, wie man mit einem Lottogewinn nicht umgehen sollte, kann der Engländer Mickey Caroll dienen. Der Brite gewann 2002 16 Millionen Euro im Lotto. Elf Jahre nach seinem Lottogewinn war das Geld futsch und der ehemalige Müllmann obdachlos.

Die Gewinnzahlen: 3, 4, 6, 9, 24 Sternenkreis: 5 und 8

Was würden Sie mit einem Lottogewinn dieser Größenordnung anstellen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare.

(L'essentiel)