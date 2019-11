Laurent Loschetter gibt Posten bei 100,7 auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laurent Loschetter legt sein Amt als Verwaltungsratspräsident des staatlichen Radiosenders 100,7 nach zwei Jahren nieder, wie er am Montag bekannt gab. Er war für vier Jahre auf den Posten gewählt worden.

Als Erklärung gab er an, seine Mission sei erfüllt. Er habe die Arbeitsverträge und die Personalpolitik neu geordnet und ein neues Finanzierungsabkommen mit der Regierung unterzeichnet, wonach der Sender mehr Mittel erhält und mit einer Laufzeit von fünf Jahren auch mehr Planungssicherheit.

Sein Nachfolger solle jemand sein, der über mehr Erfahrung in der Medienbranche verfüge, so Loschetter. Er ist Gründer des Konzertveranstalters Atelier in Luxemburg-Stadt und Verwaltungsratsmitglied des MUDAM. Wer sein Nachfolger wird, entscheidet der Ministerrat.

(mb/L'essentiel)