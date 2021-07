«Viele infizierten sich vor dem Nationalfeiertag»

Die Corona-Neuinfektionen haben in den vergangenen Tagen wieder deutlich zugenommen. Waren sie zuletzt oftmals nur im einstelligen Bereich, überschreiten sie inzwischen wieder täglich die 100er-Marke. Der plötzliche Anstieg sei mit dem Nationalfeiertag zu erklären, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Henri Kox (Déi Gréng), Minister für Innere Sicherheit in einer Antwort auf eine parlamentarische der CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Laurent Mosar erklären. «Aus den Angaben der infizierten Personen können wir schließen, dass viele Infektionen am Vorabend des Nationalfeiertages stattfanden», geben die beiden Minister an. Zum Teil seien die Infektionen in Clustern aufgetreten. Eine Reihe von Infektionen sei auf die Gamma-Variante zurückzuführen, die sonst eher selten hierzulande auftritt.

Im Rahmen des Contact Tracings hätten 307 Personen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren gegenüber den Gesundheitsbehörden erklärt, dass sie am 22. Juni oder danach ausgegangen seien. «Ein großer Teil» von ihnen glaube, dass sie dort infiziert wurden, weil viele Kollegen mit denen sie unterwegs waren, auch positiv getestet worden seien, weil zu viele Menschen auf engen Raum zusammen gewesen seien oder die Hygieneregeln in den Betrieben nicht eingehalten worden seien. Die meisten haben laut Lenert und Kox aber angegeben, nicht zu wissen, wo sie sich angesteckt hätten. Genaue Zahlen wurden in der Antwort nicht genannt.

Einladungen zum PCR-Test für 15- bis 40-Jährige

«Von 307 Fällen haben 245 mindestens eine der 29 Einrichtungen in der Hauptstadt angegeben», so die Minister. Drei Einrichtungen würden herausstechen und seien insgesamt 109 Mal angegeben worden. Um weitere Infektionen zu vermeiden setze man verstärkt auf Kontrollen. Wie Paulette Lenert und Henri Kox angeben, habe man die Namen der genannten Locations, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten hätten, an die Police Grand-Ducale weitergegeben. Außerdem sollen alle Einwohner zwischen 15 und 40 Jahren in den nächsten 14 Tagen eine Einladung zu einem PCR-Test erhalten. «Es ist Tatsache, dass diese Altersgruppe aktuell die meisten Infektionen aufweist», so die Minister.

Außerdem werde die Regierung die Situation bei der Ausarbeitung der Verlängerung des Covid-Gesetzes berücksichtigen. Das aktuelle Covid-Gesetz gilt noch bis 15. Juli. Am kommenden Donnerstag wird Paulette Lenert die künftigen Gesundheitsmaßnahmen vorstellen.

