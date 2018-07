Luxemburg bietet App für kostenlose Schulbücher

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schüler fürchten in der Regel, genau wie die elterlichen Brieftaschen, die Schulzeit. Denn der Kauf der verschiedenen Schulmaterialien und Schulbücher ist meist sehr teuer – vor allem für Familien mit mehreren Kindern. Das Bildungsministerium hat am heutigen Donnerstag die Bedingungen für die Beschaffung von Lehrbüchern für Schüler der Sekundarschulen (privat und öffentlich) und Berufsschüler bekannt gegeben. So können Familien bald bis zu 450 Euro pro Kind und Schuljahr sparen, abhängig von Klasse und Bildungsstand.

«Der Staat übernimmt alle Kosten für die Pflichtschulbücher und fördert diejenigen, die die Bücher der älteren Schulkollegen wieder verwenden, mit einem Gutschein über den Wert des Buches», erklärt der Minister für Nationale Bildung, Claude Meisch (DP). Am Donnerstag wurde bereits eine Webseite eingerichtet. Die mobile Anwendung zur Bestellung von Handbüchern wird ab dem 23. Juli verfügbar sein.

(Joanne Reinard/L'essentiel)