Staatliche Hilfe für die Tornadoopfer läuft an

Die Tornadoopfer können auf Hilfe vom Großherzogtum zählen, ein entsprechendes Formular gibt es auf der Internetseite der Regierung. Dort finden Betroffene auch die Bedingungen, unter denen sie staatliche Hilfe erhalten können. Abhängig vom Einkommen und der persönlichen Situation, steht der Staat den Tornado-Opfern bei, wenn keine private Versicherung den Schaden begleicht. Jedoch wird nicht jeder Schaden ersetzt, Schäden an Luxusgegenstände beispielsweise können beim Staat nicht geltend gemacht werden. Ein Sachverständiger oder ein Experte für Versicherungen müssen die Schäden aufgenommen und dokumentiert haben. Bis spätestens 1. November dieses Jahres müssen die Schäden bei Familienministerium gemeldet worden sein.

Auch kleine und mittlere Unternehmen können Hilfen für die Beseitigung von Unwetterschäden erhalten. Für die KMU gibt es eine eigene Internetseite, auf der die Formulare und Bedingungen einsehbar sind.

Spezielle Telefonnummern der Gemeinden – Gasversorger warnt

Die Gemeinden Petingen und Käerjeng haben auch eigene Hotlines für alle Fragen, insbesondere zur Umquartierung, Gutachten zur Gebäudestabilität sowie zum Abfall- und Schutzmanagement eingerichtet:

Für die Gemeinde Petingen: (+352) 50 12 51-22 22 22

Für die Gemeinde Käerjeng: (+352) 621 455 716

Die Betroffenen wurden in den vergangenen Tagen auch psychologisch betreut. Die Gemeinde betont, dass diese Hilfe allen Opfern zur Verfügung steht, die sie über die Hotline anfordern.

Sudgaz arbeitet immer noch mit Hochdruck daran, die Gasversorgung in den vom Tornado betroffenen Gebieten wiederherzustellen. Das Unternehmen warnt eindringlich davor, dass Bewohner eigenmächtig die Gasversorgung in ihren Häusern wieder einschalten. Die Bürger sollen vielmehr auf die Experten von Sudgaz warten, erst nach einer Überprüfung kann für die Sicherheit der Versorgung garantiert werden.

(+352) 55 66 55 55 75 ist die Hotline von Sudgaz

Solidarität durch private Unternehmen

Bereits am Wochenende waren viele Dachdeckerunternehmen aus Luxemburg im Einsatz, um die abgedeckten Dächer mit der Feuerwehr gemeinsam zu reparieren. Auch andere Firmen bieten den Geschädigten Hilfen an. Auch Autovermieter bieten kostenlose Transporter in unterschiedlichen Größen für die Aufräumarbeiten an. Diese werden sowohl den Opfern als auch den Kommunen für solche Zwecke überlassen. Mobilfunkanbieter gewähren Kunden, die in den betroffenen Gebieten wohnen, kostenloses Datenvolumen.

Die Regierung bittet den Notruf 112 nur in Notfällen zu wählen und für alle sonstigen Fälle auf die Unwetter-Hotline zurückzugreifen: (+352) 8002 8080

(L'essentiel )