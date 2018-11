«2018 wird ein atypischer Luxemburger Wein»

Für Eiswein-Fans heißt es jetzt Daumen drücken. Denn sinken die Temperaturen weiter und kommen am besten noch vor Weihnachten in einen Bereich von minus sieben Grad, dann könnte das gute Weinjahr 2018 einen krönenden Abschluss bekommen. Denn, anders als im Jahr 2017, in dem überhaupt kein Eiswein angemeldet wurde, konnten Luxemburger Winzer in diesem Jahr einige Trauben hängen lassen. Um einen Wein «Eiswein» nennen zu dürfen, müssen Winzer vorab anmelden, welche und wie viel Fläche sie hängen lassen. Am Tag der Lese selbst wird dann durch das Landwirtschaftsministerium geprüft, ob der Winzer die Ernte nicht manipuliert hat, beispielsweise durch Zuckerzugabe.

Spätlese, Strohwein, Eiswein



Spätlese: Die Trauben werden nach der eigentlichen Hauptlese abgeerntet. Durch die längere Reifezeit, entsteht ein Edelpilz in den Früchten, der die Trauben porös werden lässt. So kann Flüssigkeit im Inneren verdunsten und der Zuckergehalt wird konzentrierter. Hierdurch erhält der Wein ein leichtes Honigaroma.



Strohwein: Die Trauben werden gelesen und dann zwei Monate in einem trockenen Raum auf Stroh gelagert. Hierdurch werden sie rosinenähnlich. Auch hierbei wird der Zuckergehalt konzentriert.



Eiswein: Die Trauben müssen über mehrere Stunden bei minus sieben Grad an der Rebe frieren. Am besten werden sie noch vor Weihnachten geerntet, Januar sei laut Mehlen auch noch im Rahmen. Ab Februar werde es mit der Qualität der Trauben dann aber kritisch, da die Früchte sonst sehr lange am Rebstock hängen.

Der Grund für die guten Voraussetzungen in diesem Jahr liegt für André Mehlen, Weinkontrolleur und zuständig für das Qualitätssystem der Luxemburger Mosel, im guten Wetter: «Vor allem durch die Trockenheit sind viele Trauben gesund geblieben.» Letztes Jahr waren die Trauben bereits zu stark gefault, lange bevor der erste Frost einsetzte, erklärt der 44-Jährige. Was der restlichen Landwirtschaft also dieses Jahr zu schaffen gemacht hat, waren für die Winzer und ihre Ernte nahezu perfekte klimatische Bedingungen.

Menge an Spezialweinen ist enorm

Das schlägt sich auch in der Erntemenge wieder. Man warte laut Mehlen zwar noch auf genaue Meldungen der Winzer, aber insgesamt wurden wohl 130.000 Hektoliter eingefahren. Dies übertrifft noch den Fünf-Jahres-Schnitt von 110.000 Hektoliter. Zum Vergleich: 2016 waren es 83.000 und 2017 gerade mal 81.000 Hektoliter gewesen. «Die Winzer sind nach den beiden schlechten Jahren auch froh, wieder etwas Reserve in ihren Kellern zu haben.» Denn rund 15 Prozent der Vorjahresernte dürfen Winzer zurückbehalten, um sie bei Bedarf in die Ernte des nächsten Jahres zu «verschneiden». Also unter den aktuellen Jahreswein zu mischen.

Besonders die Menge an Spezialweinen wie Spätlese, Stroh- und eventuell auch Eiswein ist dieses Jahr groß. Und auf das Ergebnis dürfen Weinkenner durchaus gespannt sein: «Es wird wahrscheinlich ein atpyischer Luxemburger Jahrgang», erklärt Mehlen, «Luxemburger Weine sind normalerweise eher fruchtig, frisch, dieser Wein wird durch den hohen Oechsle-Gehalt wohl kräftiger, runder werden. Wahrscheinlich nicht so, wie wir es gewohnt sind.»

(Stefanie Braun/L'essentiel)